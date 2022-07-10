كيف يحصل داعش على صواريخ الكاتيوشا وأسلحة القنص المتطورة؟

شفق نيوز/ كشف مصدران أمنيان في ديالى، يوم الأحد، عن مصادر حصول عناصر تنظيم داعش على أسلحة القنص الحديثة وصواريخ ومنصات الكاتيوشا في المناطق الساخنة والوعرة.

وقال آمر لواء 144 من البيشمركة التابع للمحور الثاني، العميد جمال واراني، إن "عناصر داعش يركزون في الوقت الحالي على عمليات خطف منظمة ونوعية وطلب الفدية من ذوي المخطوفين للحصول على الأسلحة والمعدات والتمويل اللازم في المناطق الممتدة بين طوزخورماتو شرقي صلاح الدين وصولا الى اطراف كفري واقليم كوردستان".

واكد واراني، لوكالة شفق نيوز "امتلاك عناصر داعش لصواريخ الكاتيوشا وأسلحة القناص الحرارية بعيدة المدى لشن هجمات وتعرضات إرهابية تستهدف قطعات الأمن والبيشمركة".

واستدرك "عملياتنا ومرابطة نقاطنا الأمنية الى جانب دوريات الرصد المستمرة قطعت طرق تهريب ووصول الصواريخ والأسلحة لعناصر ومفارز داعش طيلة الأشهر الماضية".

وأضاف "عملياتنا النوعية والتمشيط الميداني متواصل وبتنسيق مع القطعات الأمنية لمنع داعش من تنفيذ مخططات لصوصية تسعى لإثبات الوجود الإعلامي".

بدوره أوضح مصدر استخباري في الحشد الشعبي، عند أطراف حمرين شمالي ديالى، لوكالة شفق نيوز، ان "مهربين وبعناوين متخفية ينقلون الأسلحة والمعدات والصواريخ لمفارز داعش في الكهوف والانفاق في المناطق الوعرة الممتدة بين ديالى وصلاح الدين واطراف كركوك وعبر طريق شبه خالية من نقاط التفتيش الأمنية".

واكد المصدر ان "المهربين يختارون أوقاتاً حرجة وخارج تحركات القطعات الأمنية لنقل الأسلحة والمعدات لتنظيم داعش لشن التعرضات الليلية ضد القطعات الأمنية والمدنيين في المناطق الساخنة امنيا والنائية".

وأشار المصدر إلى أن "عناصر داعش جندوا مزارعين ورعاة أغنام لتسهيل وصول الأسلحة والمعدات المتوسطة تحت إغراءات المال أو التهديد بالخطف والتصفية".