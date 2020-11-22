كورونا يخطف قائداً أمنياً كبيراً في الإتحاد الوطني

شفق نيوز/ توفي في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، مساء الأحد، اللواء محمود بيسري امر اللواء الاول الخاص بحماية سكرتارية الاتحاد الوطني الكوردستاني، بعد إصابته بفيروس كورونا.

واللواء بيسري هو من الشخصيات البارزة في عشيرة بيسري الكوردية.

وجاء في بيان نشر في الصفحة الرسمية للعشيرة في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتابعته وكالة شفق نيوز، ان "اللواء محمود بيسري، الشخصية المعروفة في عشيرتنا وبعد اصابته بفيروس كورونا المستجد ورقوده لاكثر من شهر توفي، الليلة، في مستشفى انور شيخة في مدينة السليمانية".

واللواء محمود بيسرى كان آمر اللواء الاول الخاص لسكرتارية الاتحاد الوطني الكوردستاني.