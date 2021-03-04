كورونا توقف إجراءات إطلاق سراح 6 متظاهرين في الديوانية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة الديوانية، اليوم الخميس، عن اسباب عدم إطلاق سراح متظاهرين اعتقلوا مؤخرا في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "محكمة تحقيق الديوانية رفضت إطلاق سراح المتظاهرين الـ6 المعتقلين باحداث المحافظة مؤخرا"، لافتا إلى أن "أسباب عدم إطلاق سراح المتظاهرين يعود إلى إصابة 2 من قضاة لجنة المتظاهرين بفايروس كورونا، وعدم مقدرة القاضي الثالث على اتخاذ قرار منفرد لوحده بإطلاق سراحهم".

وبين ، أن "قرار توقف المتظاهرين سيستمر الى يوم الاثنين المقبل وقد يمتد الى أكثر من أسبوعين في حال فرض الحظر الشامل يوم المقبل".

واضاف المصدر، أن "هناك تحشيدات بدأت للانطلاق بتظاهرة اليوم في المحافظة للتصعيد والمطالبة بإطلاق المعتقلين".