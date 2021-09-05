كورونا يخطف حياة ضابطين رفيعين في شرطة ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بوفاة ضابطين يعملان بقيادة شرطة محافظة المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "دائرة الصحة سجلت وفاة ضابطين اثنين بقيادة شرطة المحافظة نتيجة متأثرين بمضاعفات الإصابة بكورونا".

وأضاف، أن "الضابطين برتبة عقيد ورائد"، لافتا إلى أن "أحدهما يعمل بصفة معاون قائد عمليات المنطقة الرابعة بالمحافظة".

وتابع المصدر، أن " نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 179 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، فيما سجلت نتائج الفحوصات تماثل 464 مصاباً للشفاء من الاصابة بالفيروس".

ومع إصابات اليوم، ارتفع المجموع التراكمي للوباء في المحافظة الى 87478 حالة منذ تفشي الجائحة ولغاية الآن، فيما بلغت حالات الشفاء في المحافظة 82897 حالة شفاء.