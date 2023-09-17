كوردستان تعلن مقتل مسؤول "عمالي" رفيع خلال قصف تركي في سنجار

شفق نيوز / أعن جهاز مكافحة الإرهاب، في إقليم كوردستان، يوم الأحد، مقتل مسؤول رفيع بحزب العمال الكوردستاني، خلال القصف التركي الذي شهده قضاء سنجار.

وبحسب معلومات الجهاز، التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن "في الساعة 15:00 اليوم الأحد، استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة لحزب العمال الكوردستاني، في چلمينرا ضمن جبل سنجار، ما أدى إلى مقتل مسؤول رفيع المستوى في الحزب وثلاثة عناصر آخرين".

وكان مصدر حكومي، قد أفاد بوقت سابق من اليوم، بتعرض عجلة محملة بالأسلحة تابعة لقوات موالية لحزب العمال الكوردستاني إلى قصف جوي وذلك في قضاء سنجار غرب مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وذكر المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن طائرة مسيرة نفذت هجومًا على سيارة محملة بالأسلحة، والتي كانت تابعة لوحدات مقاومة سنجار الموالية لحزب العمال"، مشيراً إلى أن الهجوم نفذ في منطقة "جل ميران" بجبل سنجار.