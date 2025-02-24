"كنة" غاضبة تشعل النار بعمتها في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع مشاجرة عائلية بين إمرأة وزوجة ابنها "الكنة" في منطقة سويب جنوب غرب العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الحادثة تطورت إلى قيام الزوجة بسكب مادة النفط على زوجها ووالدته، وأشعلت النيران في الأم.

وبين، أن الزوج تمكن من إنقاذ نفسه قبل أن تلتهمه النيران، بينما أصيبت الأم بحروق خطيرة استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر، أنه فور وقوع الحادث، وصلت قوة أمنية إلى المكان، وتمكنت من اعتقال الزوجة وإيداعها في التوقيف، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث.