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كم عدد الدواعش في حوض ملتهب بديالى؟ مصدر يكشف ذلك

Category: أمـن

Date: 2022-05-09T19:31:17+0000
كم عدد الدواعش في حوض ملتهب بديالى؟ مصدر يكشف ذلك

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في ديالى اعداد عناصر داعش المتواجدة في حوض الوقف الممتد بين ناحيتي العبارة وابي صيدا شمال شرق بعقوبة 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "أعداد عناصر تنظيم داعش المتواجدين في مناطق (حوض الوقف) الساخن والممتد بين ناحيتي العبارة وابي صيدا (25 كم شمال شرق بعقوبة) والذي يضم 17 قرية لا يتجاوز 16 عنصرا".

وأكد المصدر أن "كاميرات المراقبة ترصد يوميا تحركات عناصر التنظيم في القرى الزراعية الواسعة الامتداد والجغرافية الوعرة مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقتهم بعمليات يوميا".

وبين أن "وجود عناصر داعش في القرى السكنية لا يمكن معالجته بالقصف الصاروخي أو قذائف الهاونات لتفادي وقوع خسائر بين المدنيين لان القذائف والصواريخ اهداف  غير (نقطية) أي لا يمكن ضبط وتحديد الأهداف بدقة دون أي خطأ ربما يكلف خسائر بشرية".

ونفى المصدر سيطرة التنظيم على اي قرية أو بقعة ساخنة في ديالى ولا يمكن لعناصر داعش الظهور علنا في أي وقت يذكر وان جميع هجمات داعش ليلية بأسلحة القنص وتنتقي أهدافا رخوة وأوقات حرجة.

ويعد حوض الوقف الممتد بين العبارة وابي صيدا شمال شرق بعقوبة من البؤر الساخنة أمنيا ويشهد هجمات وحوادث مستمرة بسبب الطبيعة الزراعية والجغرافية الوعرة إلى جانب الثارات العشائرية وتداعياتها.

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