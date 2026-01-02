كمين أمني ينهي محاولة ابتزاز امرأة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة الكرخ، يوم الجمعة، إلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود بتهمة الابتزاز، بعد محاولته ابتزاز إحدى المواطنات مقابل مبالغ مالية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مركز شرطة الإعلام، وبالتنسيق مع مفارز نجدة الإعلام، تمكنت من تنفيذ عملية أمنية ناجحة أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم، وذلك عقب تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة دقيقة للمعلومات الواردة.

وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت قيام المتهم بابتزاز المواطنة وتهديدها بهدف الحصول على مبلغ مالي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بحقه وفق أحكام القانون.