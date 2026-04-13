كمين أمني يطيح بـ"أخطر سارق" جنوبي العراق

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على متهم وصفته بأنه من أخطر المتورطين بجرائم السرقة في المحافظة، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت بكمين محكم أثناء عودته من إحدى المحافظات الجنوبية.

وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مكافحة إجرام ميسان/ شعبة حطين، وبالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على متهم مطلوب وفق المادة (443) من قانون العقوبات، بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر لتحركاته".

وأضافت أن "عملية القبض جرت خلال توجه المتهم نحو محافظة ميسان"، مشيرة إلى أنه "متورط بعدة جرائم سرقة في مناطق مختلفة، أبرزها سرقة منفذ (كي كارد) لصرف الرواتب في منطقة العمارات، وسرقة دار سكنية في منطقة أبو رمانة".

وأوضحت أن "التحقيقات كشفت أيضاً عن ضلوعه في سرقة محل لبيع الهواتف النقالة في قضاء المجر الكبير، وقضية سرقة أخرى في قضاء الميمونة، فضلاً عن كونه مطلوباً في محافظة البصرة عن جريمة سرقة محل لبيع الأجهزة الكهربائية وأجهزة التبريد".

وأكدت أن "العملية نُفذت بإشراف ومتابعة من قبل قائد شرطة ميسان، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق بين الجهات المختصة"، لافتة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم تمهيداً لإحالته إلى القضاء".