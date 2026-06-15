كمين أمني يطيح بـ"الوكح" وعصابته في بابل

شفق نيوز- بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الاثنين، الإطاحة بعصابة متخصصة بسرقة دراجات "التكتك" تحت تهديد السلاح، بعد تنفيذ كمين أمني محكم أسفر عن اعتقال أفرادها بالجرم المشهود.

وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سائق تكتك تعرض لعملية سلب بعد أن استأجره شخصان مجهولا الهوية من مركز القضاء بحجة التوصيل، قبل أن يستدرجاه إلى طريق زراعي ناءٍ، حيث أشهر أحدهما سلاحاً أبيض (قامة) فيما أشهر الآخر سكيناً، وأجبراه على التخلي عن دراجته النارية تحت التهديد".

وأضافت أن "الجانيين لم يكتفيا بسرقة الدراجة، بل قاما بتحطيم الهاتف المحمول العائد للضحية لمنعه من الإبلاغ عن الحادث، قبل أن يلوذا بالفرار".

وأشارت القيادة، إلى أن "بلاغاً آخر ورد لاحقاً عن حادثة مماثلة نُفذت بالأسلوب ذاته، ما كشف عن وجود عصابة تعتمد طريقة واحدة لاستدراج سائقي التكتك وسلب مركباتهم بالقوة".

وبحسب البيان، وجّه قائد شرطة بابل بتشكيل فريق عمل متخصص من محققي شعبة مكافحة إجرام القاسم، بمساندة خبراء الأدلة الجنائية والأمن السيبراني، لملاحقة الجناة وكشف هوياتهم.

وأوضح أن "الفريق باشر بجمع وتحليل المعلومات ومراجعة إفادات الضحايا والشهود، فضلاً عن تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع مسارات حركة المشتبه بهم، ما أسفر عن تحديد هوية اثنين من المتورطين، أحدهما معروف بلقب الوكح".

وبيّنت القيادة، أن "الأدلة الفنية وتحليل تسجيلات المراقبة أظهرت تحركات مريبة للمشتبه بهما بالقرب من مواقع الجرائم، الأمر الذي عزز الشبهات بحقهما وأفضى إلى استحصال أوامر قبض وفق المادة (446) من قانون العقوبات".

وفي إطار العملية، نفذت القوات الأمنية خطة استدراج مشابهة لأسلوب الجرائم السابقة، عبر الإيهام بوجود فرصة جديدة لتنفيذ عملية سرقة، حيث حضر المتهمان إلى المكان المحدد وشرعا بتنفيذ مخططهما، لتتم مباغتتهما وإلقاء القبض عليهما من عدة محاور بالجرم المشهود، وفقاً للبيان.

وأكد البيان، أن "المتهمين اعترفا خلال التحقيق بارتكاب حادثتي السرقة، إلى جانب تنفيذ جرائم مماثلة أخرى، فيما ما تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع تفاصيل القضايا المرتبطة واستعادة المسروقات".