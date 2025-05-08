الإطاحة برجل وامرأة بحوزتهما أكبر مرجع للسحر الأسود وقطع أثرية في بغداد.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باعتقال رجل وامرأة يعملان في مجال تهريب الآثار وبحوزتهما قطعاً نادرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية تمكنت من إلقاء القبض على رجل وامرأة متخصصين بتهريب وبيع الآثار، وذلك بعد نصب كمين محكم في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر أن القوة الأمنية ضبطت بحوزتهما كتاب "شمس المعارف"، الذي يُعد أشهر الكتب المعروفة في مجال "السحر الأسود" والشعوذة والطلاسم، بالإضافة إلى مسكوكات أثرية متنوعة الأشكال، وجرة فخارية ملونة أثرية، وتمثال أثري صغير الحجم معدني.

وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإيداعهما التوقيف.