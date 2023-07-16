كمين مسلح ينهي حياة شخصين ويصيب ثالثا في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم الاحد، بمقتل وإصابة 3 اشخاص بهجوم مسلح جنوبي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم على عجلة تقل 3 اشخاص بناحية العباسية جنوبي مركز المحافظة، حيث أدى الهجوم لمقتل شخصين إثنين على الفور واصابة ثالث بجروح خطرة".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية في الحادث بينت ان الجناة على علاقة المجنى عليهم، وان الحادث وقع بسبب خلافات عائلية سابقة بين الطرفين"، مشيرا إلى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي، والمصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".