كمين محكم يقود لاعتقال متحول جنسياً يبتز سائقي الأجرة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بالقبض على متحول جنسياً يتنكر بزي نسائي ويبتز أصحاب سيارات الأجرة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية تمكنت من القبض على متحول جنسياً متنكراً بزي نسائي في كمين محكم، وذلك في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، أن المتهم كان يمارس عمليات النصب والاحتيال على أصحاب سيارات التكسي، بالإضافة إلى قيامه بأعمال غير أخلاقية وابتزازهم من خلال مساومتهم على مبالغ مالية.