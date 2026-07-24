"كمين محكم" يطيح بمبتز إلكتروني في بغداد (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، من إلقاء القبض على متهم بجريمة الابتزاز الإلكتروني في بغداد، عقب تلقي بلاغ من إحدى الضحايا عبر الخط الساخن.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بمتابعة استخبارية دقيقة، تبين قيام المتهم بابتزاز فتاة ومساومتها مقابل مبالغ مالية، إذ جرى استدراجه بكمين محكم والإطاحة به، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.

وجدد جهاز الأمن الوطني دعوته إلى الإبلاغ عن حالات الابتزاز عبر الخط الساخن (131) أو منصاته الرسمية، مؤكدًا التعامل بسرية تامة مع جميع البلاغات.