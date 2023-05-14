كمين محكم يطيح بطبيب عراقي ينتمي لـ"داعش" في بغداد

شفق نيوز/ ألقت سلطات الأمن العراقية، يوم الأحد، القبض على طبيب عراقي ينتمي لتنظيم "داعش" عبر كمين أمني محكم في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية ومن خلال نصب كمين محكم تمكنت من القبض على طبيب يعمل في دائرة الطب العدلي مطلوب للقضاء بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي في منطقة الوزيرية شمالي بغداد.

وبين المصدر، أن الطبيب المطلوب كان يسكن سابقا مدينة الموصل، وانتمى إلى تنظيم داعش من عام 2010 حتى عام 2014، موضحاً أنه مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.