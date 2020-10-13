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"كمين محكم" يطيح بداعشي في كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-10-13T19:25:41+0000
"كمين محكم" يطيح بداعشي في كركوك

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية يوم الاثنين بإلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش بكمين محكم في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات دقيقة وردت عن محل تواجد الارهابي ( س.س.ح ) وهو من الخلايا الارهابية في عصابات داعش بقضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب وأيضآ مطلوب وفق المادة ( ٤٢١ ق.ع) والمادة ( ٤٠٦ ق.ع )".

وأضافت، "على الفور تم تشكيل فريق عمل من الضباط والمنتسبين ونصب كمين محكم تم القبض عليه وتسليمه أصوليا الى جهة الطلب لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".


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