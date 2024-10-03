بغداد والنجف وكربلاء.. اعتقال امرأة ومنتحل صفة ضابط وتاجر مخدرات دولي

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، اعتقال "امرأة" متهمة بجرائم الخطف في منطقة "البياع" بجانب الكرخ من العاصمة العراقية.

وأوضحت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الاعتقال جاء نتيجة جهد استخباري مميز لخلية مكافحة الخطف في قسم استخبارات وأمن القيادة، ومتابعة ميدانية لتنفيذ مذكرات القبض الصادرة عن القضاء العراقي بحق المتهمين.

وبحسب البيان، فقد تمكنت القوة من رصد تواجد المتهمة وتحركاتها ضمن المنطقة، حيث تم نصب كمين محكم لها، مما أدى إلى اعتقالها وتسليمها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وفي السياق الامني، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف التابعة لها تمكنت من الإطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبة (عميد) في المحافظة.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن المتهم كان يقوم بعمليات نصب واحتيال على المواطنين بهدف تعيينهم مقابل مبالغ مالية، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تم ضبط المتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بعملية النصب على أحد المواطنين، حيث تم تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً، وإحالته إلى الجهات المختصة وفق الأصول.

وبحسب البيان، فقد استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل القبض على تاجر مخدرات دولي أثناء تواجده في محافظة كربلاء، حيث صدرت بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (27 مخدرات). وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى القضاء.