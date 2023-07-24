كمين لتجار مخدرات يخلف 4 جرحى بصفوف قوات الامن جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ميسان جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بان قوة امنية وقعت بكمين لتجار مخدرات ماأدى لسقوط عدد من الجرحى بصفوفها جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لمخدرات ميسان وقعت، في ساعة متقدمة من ليل امس، بكمين نصبه لها تجار مخدرات في قضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة، ودخلت باشتباك مباشر معهم مما أدى لسقوط 4 جرحى بين صفوف الأجهزة الامنية".

وبين المصدر، ان "القوة الامنية كانت تقصد في واجبها تجار المخدرات الذين وقعت بكمينهم"، مشيراً إلى ان "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية بعد انتهاء الاشتباك".

وفي الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق/ ابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، ان" شعبة مكافحة المخدرات في مركز المحافظة عملية خاطفة، انتهت باعتقال تاجرين اثنين خطرين بحوزتهما نصف كيلو من المواد المخدرة، فيما صادرت كميات من الاسلحة والرصاص كانت بحوزة تاجري المخدرات".

وأشار إلى "توقيف المعتقلين على ذمة التحقيق استناداً لاحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".