كمائن عسكرية تطيح بـ 35 متهماً بينهم "إرهابيون" في 6 محافظات عراقية

شفق نيوز/ اعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 35 متهماً بينهم "إرهابيون" في 6 محافظات.

وقال إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات ديالى والانبار وسامراء و الفرق الثامنة والحادية عشر والرابعة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات ( بغداد والانبار وكركوك وديالى ونينوى وسامراء).

وبين أن تلك الكمائن، أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ( 4 إرهاب ) في قضاء عامرية الفلوجة والشرقاط في الساحلين الأيمن والأيسر و30 متهماً بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً.