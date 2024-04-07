"كلب" يتسبب بمشاجرة "دامية": جار يقتل جاره جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بمقتل شخص على يد جاره جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "خلافا بين أبناء عم (جيران) حول حيوان (كلب) في ناحية الفضلية جنوبي محافظة ذي قار، تطور بين الطرفين لاستخدام السلاح".

وبين المصدر، ان "احد الاطراف تمكن من قتل الطرف الثاني برصاصة مسدس برأسه"، لافتا إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".