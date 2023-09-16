"كلب سائب" يحل لغز عجلة سرقت مرتين ويوقع بالسارقين بقبضة الأمن العراقي

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في ديالى، يوم السبت، عن إلقاء القبض على سارقي عجلة بحادث "طريف" في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وروى المصدر لوكالة شفق نيوز، تفاصيل الحادثة قائلاً إن "عجلة توقفت في تقاطع (مصطفى جواد) في طريق يربط بعقوبة ببغداد وكركوك، لغرض التسوق"، لافتا الى ان "سائق العجلة تفاجئ بان شخصا يلاحقه قام بسرقتها فورا والهروب بها صوب كركوك".

وتابع المصدر، إلا أن "كلباً" أثناء عبوره اصطدم بالعجلة وأجبر السائق على التوقف بعد ارتباكه وانقلاب العجلة، وفي تلك الأثناء حضرت دورية للشرطة كانت تلاحق العجلة وألقت القبض على السائق السارق.

وبين المصدر، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العجلة مسروقة من أحد الأشخاص في كركوك، وان شخصاً من قضاء الخالص سرقها للمرة الثانية، لافتا إلى أن السارق الثاني كان يلاحق السارق الأول الذي سرقها عبر النصب والاحتيال على صاحبها".