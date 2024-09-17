"كلب بوليسي" يحبط محاولة تهريب "حبوب مخدرة" من قبل مسافر إيراني في منفذ المنذرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بضبط مسافر إيراني، حاول إدخال عشرات الحبوب المخدرة عن طريق منفذ المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى، مبيناً أن المسافر تم ضبطه بواسطة كلب بوليسي في المنفذ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كلباً بوليسياً (k9)، في منفذ المنذرية الحدودي، تمكن من إحباط محاولة ادخال عشرات الحبوب التي يشتبه بأنها مخدرة بحوزة مسافر ايراني، الى العراق".

ولفت المصدر إلى أنه "تم نقل المتهم والمواد المضبوطة إلى قوة مكافحة المخدرات للتحقيق في أمرها".

إلى ذلك، تمكن قسم التفتيش والشكاوى في مديرية صحة ديالى، من ضبط أكثر من 76,000 علبة دواء مخالفة للضوابط، في قضاء الخالص.

وقالت صحة ديالى، في بيان ورد لشفق نيوز، إن "شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في قسم التفتيش والشكاوى وبالتنسيق مع مفارز الصحة وبالاشتراك مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في قضاء الخالص، تمكنت من ضبط أكثر من 76,000 علبة دواء مخالفة وغير مفحوصة داخل عجلتين، وذلك من خلال كمين محكم نفذته القوات الأمنية".

وأكدت أنه "تم إحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، مبينة أن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية المواطنين من المخاطر الصحية المحتملة التي قد تنجم عن تداول الأدوية غير المفحوصة أو غير المعتمدة، والتصدي للتداول غير القانوني للأدوية".