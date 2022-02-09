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كشف هوية ضحية ميسان: مقاتل في السرايا وابن شقيق القيادي "أبو رغيف"

Category: أمـن

Date: 2022-02-09T17:15:15+0000
كشف هوية ضحية ميسان: مقاتل في السرايا وابن شقيق القيادي "أبو رغيف"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني عن هوية الشخص الذي سقط ضحية هجوم شنه مسلحون مجهولون يوم الأربعاء في محافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضحية التي سقطت في ميسان يدعى كرار ابو رغيف وهو مقاتل في سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر".

وأضاف المصدر أن "الضحية ابن شقيق القيادي في السرايا عديل أبو رغيف". 

وفي وقت سابق الاربعاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بان "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على مواطن وقتلوه على الفور في حي المعلمين وسط مدينة العمارة".

وبين المصدر، ان "الجناة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة، دون معرفة سبب تنفيذ الهجوم".

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من عمليات اغتيال في محافظة ميسان جنوبي العراق، دعت القائد العام للقوات المسلحة إلى تشكيل قيادة عمليات ميسان، لضبط الأمن في المحافظة.

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