كشف نتائج ممارسة أمنية واسعة في نصف بغداد والحصيلة 81 متهماً

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني خاص، يوم السبت، بإجراء ممارسة أمنية واسعة وحملة تفتيش ضمن منطقة (الاستكشافات النفطية) ضمن العاصمة بغداد، والقبض على متهمين ومخالفين وضبط أسلحة متنوعة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "في تمام الساعة 3 والنصف ظهراً، شرعت قوة من تشكيلات قيادة شرطة بغداد / الرصافة، بواجب عملية استباقية لتفتيش منطقة (الاستكشافات النفطية) وفق خطة امنية مُحكمة".

وأوضح المصدر، أن الغرض من العملية القبض على المتهمين والاهداف المهمة والمخالفين وتنفيذ مذكرات القبض وضبط الحالات المخالفة للقانون والعمالة الأجنبية والمخالفين لشروط الاقامة وفرض الامن والاستقرار.

وبحسب المصدر، انتهى الواجب في الساعة 8 مساء، وكانت الحصيلة القاء القبض على 81 متهما، بينهم 44 مخالفا لشروط الاقامة من جنسيات مختلفة، واثنين من المتاجرين بالمخدرات، وآخرين بالنصب والاحتيال والسرقة، فضلا عن ضبط اسلحة غير مرخّصة.