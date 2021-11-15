كشف ملابسات وفاة آمر بعمليات كربلاء.. انتحر فور الاعتراف عليه بواقعة تتعلق بامرأة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الاثنين، عن ملابسات وفاة آمر فوج في عمليات كربلاء، مشيراً الى أنه انتحر فور الاعتراف عليه بواقعة تتعلق بامرأة.

وصباح اليوم الاثنين، ابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن "العقيد الركن حيدر حمود الحسيناوي قضى بظروف غامضة أثناء نزوله من مقر عمله في النخيب الى منزله بمحافظة ذي قار".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الاولية تشير الى ان آمر اللواء ومعه ضابط برتبة ملازم أول ومنتسب قاموا قبل يومين ومعهم امرأة ذهبوا بنزهة، وكانوا مخمورين، حيث قام آمر اللواء بحجة المزاح بدفع الامرأة باتجاه النهر وفارقت الحياة على اثرها وقاموا بتركها وعادوا الى المقر".

واضاف، "يوم امس تم العثور على جثة الامرأة ووصل الخبر الى القيادة حيث قام الضابط برتبة ملازم اول والمنتسب بالاعتراف على آمر اللواء، ووصل الخبر الى العقيد بأنه تم الاعتراف عليه فقام على الفور باخراج سلاحه والتصويب من الرقبة باتجاه رأسه ضمن مقتربات بوابة القيادة".

وفي السياق نفت قيادة العمليات المشتركة "ما تم تداوله من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من خبر مفاده اغتيال العقيد الركن حيدر محمود كريدي أمر الفوج الأول اللواء الثالث والثلاثون في قيادة عمليات كربلاء".

وأكدت العمليات المشتركة؛ أن "سبب الوفاة هو حادث عرضي وقد شرعت القوات الأمنية المختصة بفتح تحقيق لكشف تداعيات وملابسات حادث الوفاة".