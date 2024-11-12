كشف ملابسات ودوافع اقتحام عيادة طبية جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر امني مطلع في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات ودوافع اقتحام احد المواطنين عيادة احد الاطباء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "إحدى الزوجات قامت بإجراء عملية جراحية في إحدى العيادات بساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وعند مراجعتها في المرة الثانية للعيادة ابلغها احد العاملين فيها بانه تم تصويرها بوضع مخل اثناء إجراء العملية في المرة السابقة، وذلك من اجل ابتزازها".

وبين المصدر، ان "المرأة أبلغت زوجها بذلك فهاجم العيادة على الفور بواسطة سكين وتيزاب، حيث اصاب احد العاملين بجروح بليغة بعد طعنه بسكين، وآخر قام بحرق وجه بواسطة التيزاب".

وأشار المصدر الى "اعتقال الجاني من قبل المراجعين في العيادة بعد اللحاق به في ساحة الحبوبي وسط الناصرية".