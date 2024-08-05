كشف ملابسات جريمة غامضة والقبض على القاتل واعتقال إرهابي في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الاثنين، عن كشف ملابسات جريمة قتل غامضة والقبض على القاتل بعد 24 ساعة، فيما تم اعتقال متهم بالإرهاب بكمين محكم.

وذكرت مكافحة إجرام بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة لرجل حصلت ضمن منطقة كسرة وعطش (الحي الصناعي) شرقي بغداد، وتمت عملية إلقاء القبض على المتهم.

وبينت أن مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام تلقى بلاغاً عن وجود جثة عليها آثار إطلاقات نارية في الرأس، ملقاة على الأرض ضمن المنطقة المذكورة، وتم على الفور تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث وجمع كل ما له مساس بالجريمة.

وأضافت أنه بعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر عن التوصل إلى القاتل وإلقاء القبض عليه وضبط سلاح الجريمة بعد 24 ساعة من ارتكابه للجريمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بأنه "بناء على معلومات استخبارية وبالاشتراك مع شعبة استخبارات الأفواج ووحدة استخبارات الفوج الأول، باشرت قوة من فوج طوارئ الرصافة الأول مع مفارز مركز شرطة الأعظمية وبكمين محكم تم تنفيذ أمر قبض وتحري بحق متهم تولد 1975 شغله كاسب ضمن منطقة الأعظمية.

وأكد المصدر أن "المتهم صادر بحقه أمر قبض وفق المادة 4 إرهاب من مكتب التحقيق القضائي في المحكمه المركزية".