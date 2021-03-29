كشف ملابسات جريمة غامضة حدثت في واسط

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة محافظة واسط، يوم الاثنين، عن ملابسات جريمة غامضة ضحيتها فتاة عُثر على جثتها بعد أيام من اختفائها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قسم مكافحة الإجرام تمكن من كشف غموض جريمة قتل فتاة عثر على جثتها في قضاء العزيزية أدعى ذووها بأنها مفقودة منذ أيام عدة.

وبينت أنه من خلال جمع المعلومات وجهود وخبرة فريق العمل في كشف ملابسات هذه القضية، ثبت ان منفذ الجريمة هما شقيقيّ الفتاة المقتولة، مشيرة إلى أنه بعد استحصال الموافقات القانونية تم إلقاء القبض عليهما ومواجهتهما بالأدلة المستحصلة فاعترفا صراحةً بقتل شقيقتهما.

وأضافت المديرية أنه تم تصديق أقوالهما قضائيا بالاعتراف وتم توقيفهما وفق المادة 406/1/أ (القتل العمد)، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو عبارة عن بندقية كلاشنكوف وسيتم إحالتهما إلى المحاكم المختصة لينالا جزائهما العادل.