كشف مصير فتيات "أم الذيبان" بعد اختفائهن قرب سنجار

شفق نيوز/ كشف النائب عن نينوي، عبد الرحيم الشمري، يوم الأربعاء، عن مصير الفتيات العربيات الخمس اللواتي اختفين وسط ظروف غامضة قرب قضاء سنجار.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "الفتيات التحقن بمجالس النساء التابع لحزب العمال الكوردستاني"، موضحاً أن "مجمع أم الذيبان يضم مجلساً للنساء تابع للعماليين، تديره فتيات ونساء محليات يعملن في هذا المجلس ويجندن الفتيات للعمل لحساب هذا المجلس مقابل مبالغ بسيطة تقدر بـ100 أو 200 دولار بسبب الأوضاع المزرية والفقر المدقع الذي يعيشه سكان هذه المناطق".

‏وأضاف أن "هناك مفاوضات ووساطات تجري ما بين شخصيات عشائرية وقيادات في الحشد الشعبي من أجل مفاتحة الأطراف الأخرى وإلزامهم على إعادة الفتيات لمنازلهم"، لافتاً إلى أن "إحدى الفتيات والدها يعمل مع حزب العمال الكوردستاني".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر أمني، عن اختفاء خمس فتيات عربيات من مجمع أم الذيبان التابع لناحية القحطانية القريبة من قضاء سنجار.

وأخبر المصدر، الوكالة، بأن "عشيرة عربية مستنفرة في مجمع أم الذيبان ضمن ناحية القحطانية بعد اختفاء خمس فتيات من القرية، وتبحث الآن عن الفتيات وهددت جهات أمنية وأخرى بالحشد بضرورة الكشف عن مصير الفتيات".

وأوضح المصدر، أن "العشيرة ادعت أن بناتهن اختطفوا من قبل جهات مجهولة"، مؤكداً أن "التحقيقات مستمرة بالموضوع لمعرفة مصير الفتيات".

وبحسب المصدر، فإن الفتيات "اللواتي أعمارهن من 13 إلى 15، قد التحقن بمجلس نساء مقربة من حزب العمال الكوردستاني، دون علم ذويهم.