سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كشف طبيعة انفجارين وقعا أمام مقر الديمقراطي في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-03-15T19:16:01+0000
كشف طبيعة انفجارين وقعا أمام مقر الديمقراطي في كركوك

شفق نيوز/ كشف شهود عيان عن طبيعة الانفجارين اللذين وقعا مساء الاثنين أمام مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة كركوك.

وكان العشرات من العرب والتركمان قد تجمعوا أمام المقر، الذي ما زالت العمليات المشتركة تشغله، للتعبير عن رفضهم لقرار الحكومة الاتحادية بإخلائه لتسليمه إلى الديمقراطي الكوردستاني.

وفي خضم الاحتجاجات سمع دوي انفجارين قويين من أمام المقر.

وقال شهود عيان من المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن الانفجارين نجما عن عبوتين صوتيتين ألقتهما قوات العمليات من داخل المقر لإبعاد المحتجين.

ووفق الشهود فإن قيادة العمليات اتفقت مع المحتجين على عدم إخلاء المقر.

وكانت السلطات الأمنية في كركوك قد تلقت أمراً من الحكومة الاتحادية، في وقت سابق الاثنين، بإخلاء المقر من أجل تسليمه إلى الديمقراطي الكوردستاني.

وما تزال العمليات المشتركة تشغل المقر، ومن المقرر إخلاءه في الفترة القادمة لتسليمه إلى الديمقراطي الكوردستاني الذي يعد صاحب المقر وكان يشغله قبل التوترات الناجمة عن استفتاء الاستقلال عام 2017.

related

سماع دوي انفجارين أمام مقر الديمقراطي الكوردستاني في كركوك

Date: 2021-03-15 16:16:18
سماع دوي انفجارين أمام مقر الديمقراطي الكوردستاني في كركوك

هل تمنع الشرطة الاتحادية مواطني اربيل من دخول كركوك؟

Date: 2020-07-28 15:21:24
هل تمنع الشرطة الاتحادية مواطني اربيل من دخول كركوك؟

الكشف عن 116 قرية مهجورة في محافظتين تشكل مضافات "جاذبة" لداعش

Date: 2019-06-10 19:41:19
الكشف عن 116 قرية مهجورة في محافظتين تشكل مضافات "جاذبة" لداعش

داعش ينحر خمسة من مربي الجاموس شمال غرب كركوك

Date: 2019-10-09 07:43:18
داعش ينحر خمسة من مربي الجاموس شمال غرب كركوك

قصف دولي يستهدف موقعاً لداعش ويقتل اثنين منهم في كركوك

Date: 2021-01-02 12:18:14
قصف دولي يستهدف موقعاً لداعش ويقتل اثنين منهم في كركوك

جرحى من الجيش العراقي بانفجار في داقوق كركوك

Date: 2020-11-26 22:30:51
جرحى من الجيش العراقي بانفجار في داقوق كركوك

بيوم واحد.. ثالث انتحاري يفجّر نفسه في كركوك

Date: 2020-09-08 18:22:24
بيوم واحد.. ثالث انتحاري يفجّر نفسه في كركوك

العثور على ثلاث جثث بالبصرة وانتحار شخصين في كركوك وبغداد

Date: 2020-05-29 14:34:57
العثور على ثلاث جثث بالبصرة وانتحار شخصين في كركوك وبغداد