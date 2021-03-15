كشف طبيعة انفجارين وقعا أمام مقر الديمقراطي في كركوك

شفق نيوز/ كشف شهود عيان عن طبيعة الانفجارين اللذين وقعا مساء الاثنين أمام مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة كركوك.

وكان العشرات من العرب والتركمان قد تجمعوا أمام المقر، الذي ما زالت العمليات المشتركة تشغله، للتعبير عن رفضهم لقرار الحكومة الاتحادية بإخلائه لتسليمه إلى الديمقراطي الكوردستاني.

وفي خضم الاحتجاجات سمع دوي انفجارين قويين من أمام المقر.

وقال شهود عيان من المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن الانفجارين نجما عن عبوتين صوتيتين ألقتهما قوات العمليات من داخل المقر لإبعاد المحتجين.

ووفق الشهود فإن قيادة العمليات اتفقت مع المحتجين على عدم إخلاء المقر.

وكانت السلطات الأمنية في كركوك قد تلقت أمراً من الحكومة الاتحادية، في وقت سابق الاثنين، بإخلاء المقر من أجل تسليمه إلى الديمقراطي الكوردستاني.

وما تزال العمليات المشتركة تشغل المقر، ومن المقرر إخلاءه في الفترة القادمة لتسليمه إلى الديمقراطي الكوردستاني الذي يعد صاحب المقر وكان يشغله قبل التوترات الناجمة عن استفتاء الاستقلال عام 2017.