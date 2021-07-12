كشف سبب اندلاع حريق وزارة الصحة العراقية وتفاصيله وخسائره

كشفت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، عن سبب اندلاع الحريق في مبنى وزارة الصحة العراقية، وسط العاصمة بغداد.

وقال عضو اللجنة سلمان حسن، لوكالة شفق نيوز، إننا "نتابع بشكل دقيق ومستمر مع لجان التحقيق المختصة بشأن الحريق في مبنى وزارة الصحة العراقية، وتبين خلال التحقيق ان سبب الحريق هو تماس كهربائي ببعض أجهزة التبريد والحريق لم يسفر عن حرق اي وثائق او عقود مهمة كما نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

وبين حسن انه "لغاية الآن مازلنا على متابعة مستمرة، مع لجان التحقيق المختصة بخصوص الحريق في مبنى وزارة الصحة والبيئة، وسيكون لنا كلجنة برلمانية مختصة توصيات الى الوزارة بخصوص الاجراءات الاحترازية التي تمنع وقوع هكذا حرائق، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن وقوع حريق محدود في عدد من اقسام مقر الوزارة، مشيرة إلى إخلاء البناية من جميع الموظفين.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني توجهت من وزارة الداخلية مع فرق الوزارة وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث اصابات، وعلى الفور بدأ تحقيق الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحريق.

وأكدت في بيان ثانٍ أن الحريق حدث في النفق العمودي الخاص لخدمات الكهرباء والتبريد وتمت السيطرة عليه بالكامل وتمت إعادة العمل في البناية بشكل طبيعي.