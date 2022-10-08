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كشف أسباب زيارة الوفد الأمني الرفيع إلى ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-10-08T09:54:50+0000
كشف أسباب زيارة الوفد الأمني الرفيع إلى ديالى

نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم السبت، بزيارة لرئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله، برفقة وفد أمني رفيع المستوى إلى محافظة ديالى، مبيناً أن الزيارة استطلاعية وتفقدية لسير الخطط الأمنية وتأمين القواطع في المناطق الساخنة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، رافق رئيس أركان الجيش والوفد الأمني الرفيع في زيارة ديالى".

وأضاف أن "الفريق يار الله بحث مع القيادات الأمنية وقيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، سير الخطط والإجراءات الأمنية في القواطع الساخنة والحدودية مع المحافظات الأخرى وخطط الانتشار العسكري لمواجهة ودرء أي تحركات إرهابية لعناصر (داعش)".

 ولم يدلِ المصدر بأي معلومات أخرى عن الزيارة الأمنية، لكنه أشار إلى عقد اجتماع مغلق في مقر قيادة عمليات ديالى، مع القيادات الأمنية.

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