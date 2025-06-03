كشف حقيقة إحالة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق يارالله إلى التقاعد

شفق نيوز/ قال مسؤول أمني، يوم الثلاثاء، إن الأنباء المتداولة حول إحالة رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله إلى التقاعد أو تعيين بديل عنه غير دقيقة.

وأكد المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الفريق يارالله لا يزال يشغل منصبه ويمارس مهامه بشكل رسمي وميداني، وكان آخرها زيارة قاطع عمليات ديالى، ضمن جدول عمله الطبيعي".

ولفت إلى عدم وجود "نية لإجراء تغييرات على مستوى القيادات العليا حتى ما بعد الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل".

ونوّه المصدر، إلى أن "الفريق يارالله يحال الى التقاعد بحسب جدول 6 كانون الثاني 2026، أما في جدول تموز فإن اسمه غير مطروق على الإطلاق".

والفريق عبد الأمير رشيد يار الله اللامي، تخرج من الكلية العسكرية الاولى عام 1984، ونال المرتبة الاولى في دورة القوات الخاصة عام 1988.

وهو حاصل على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية من جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا الدورة 59 عام 1994، وتدرج في الرتب والمناصب في الجيش العراقي من معلم إلى آمر سرية في الكلية العسكرية الأولى ببغداد.

وعُيّن رئيساً لأركان قيادة القوات البرية عام 2009 ثم نائب لقيادة عمليات الكرخ ثم قائداً لعمليات البصرة عام 2012 ثم معاوناً لرئيس اركان الجيش عام 2014 وقائداً ومشرفاً للقوات الخاصة بالاضافة الى منصب نائب قائد العمليات المشتركة في معارك التحرير.

وعُيّن رئيساً لأركان الجيش العراقي يوم 7 حزيران سنة 2020. وكان قائد عمليات معركة تلعفر (2017) المسمّاة "قادمون يا تلعفر".