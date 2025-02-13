كشف حقيقة "تهريب مخدرات" داخل جامعة الموصل

شفق نيوز/ نفى مصدر مسؤول في مديرية مخدرات محافظة نينوى، يوم الخميس، الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحباط عملية تهريب حبوب مخدرة في جامعة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الخبر المتداول عارٍ عن الصحة تمامًا"، مشددًا على أن "الجامعة ليست عرضة لهذه الأنواع من الجرائم ولا يوجد أي خطر على أمنها أو سلامة طلابها".

وأضاف المصدر، أن "الأمن في الجامعة تحت إشراف الجهات المختصة، وأن مثل هذه الأنباء المغلوطة تهدف إلى إثارة الفزع والبلبلة بين المواطنين".

وأكد، أن "جميع الجامعات في المحافظة تخضع لإجراءات أمنية دقيقة، لضمان عدم حدوث أي مشاكل تتعلق بالمخدرات أو تهريب المواد الممنوعة، وأن الحملات الأمنية مستمرة لمكافحة المخدرات في جميع مناطق نينوى".