كشف حقيقة اشتباكات كركوك واعتقال متهمين اثنين في سيطرات بغداد

شفق نيوز / كشف مصدر مطلع، يوم السبت، حقيقة الاشتباك المسلح في كركوك، فيما أطاحت شرطة بغداد بمتهم بالخطف وآخر بالتزوير ضمن سيطرات العاصمة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة عائلية بين منتسب برتبة مفوض منسوب لشرطة صلاح الدين يسكن كركوك حي دوميز، مع أبناء أخته تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف".

وأضاف أن "أبناء الأخت قاموا باطلاق النار عليه وتمت اصابته بجروح في منطقة الساق، تم نقله إلى المستشفى والتحفظ على أطراف المشاجرة، وفق إجراءات اصولية".

إلى ذلك، أوضحت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أن "مفارز سيطرة التحرير التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، ألقت القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالخطف حاول النفاذ من السيطرة".

وأشارت إلى أن "مفارز سيطرة جسر ديالى القت القبض على متهم ثانٍ مطلوب وفق قضايا تتعلق بالتزوير حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب للقضاء".