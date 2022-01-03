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كشف جريمتي قتل غامضتين والاطاحة بالجناة في بغداد وديالى

Category: أمـن

Date: 2022-01-03T08:01:34+0000
كشف جريمتي قتل غامضتين والاطاحة بالجناة في بغداد وديالى

شفق نيوز/ كشفت مصادر امنية، يوم الاثنين، عن جريمتي قتل غامضتين والقبض على جميع الجناة في العاصمة بغداد ومحافظة ديالى.  

وقالت مديرية مكافحة اجرام بغداد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارزها في مكتب مكافحة اجرام القدس تمكنت من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة لأحد المواطنين في منطقة الطالبية شرق العاصمة، مشيرة إلى القبض على ثلاثة متهمين ولدى التعمق بالتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة المتوفرة اعترفوا صراحة بقيام المتهم الاول بالطمع بأموال صديقه (المجنى عليه) التي أمنها لديه مع عجلته ليقوم المتهم بالاستعانة بشقيقه وابن عمه والاتفاق معهم بالتدبير لقتله بعد وعود بتقسيم المبالغ المالية.

وأوضحت أن المتهم قام بشراء دراجة نارية وسلاح مسدس وايصال صديقه المجنى عليه قرب محل سكنه واطلاق النار عليه واصابته في منطقة الرأس والهروب لجهة مجهولة، مؤكدة تدوين اقوال المتهمين وتصديقها قضائياً بالاعتراف كلا حسب دوره في ارتكاب الجريمة، وتوقيفهم وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات وتم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا للحقيقة.

وفي محافظة ديالى، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية اعتقلت متهماً بجريمة قتل شاب في قرية سيف سعد قرب ناحية قره تبه، ( 100كم شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة)، بعد مرور 3 ساعات على ارتكابه الجريمة بدوافع جنائية.

وأوضح المصدر، أن المتهم هو قيد الاحتجاز في مركز امني لاستكمال التحقيقات معه.

 

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