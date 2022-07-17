كشف جريمة غامضة .. قتل صديقه ورمى جثته في منطقة النهروان شرقي بغداد

شفق نيوز/ قالت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الأحد، إن مفارزها تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة لمتهم قتل صديقه ورمى جثته في منطقة النهروان شرقي العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان، أن عملية القبض جرت بعد أن استنجد شقيق المجني عليه بمفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام عن خطف أخيه من قبل شخص مجهول ، وعلى الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة.

وأضاف البيان أنه "بعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز وخلال (خمس ساعات) تم التوصل إلى العجلة التي استقلها المجني عليه، حيث تم ضبط العجلة والقبض على المتهم وانتشال الجثة من منطقة النهروان".

وتابع البيان أنه "لدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة بارتكابه لجريمة القتل ، دونت أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".