كشف جريمة قتل غامضة داخل مركز صحي بمنطقة الدورة وجثة في "البساتين"

شفق نيوز/ تمكنت مفارز مكتب مكافحة إجرام الدورة في مديرية مكافحة إجرام بغداد من كشف جريمة قتل غامضة حصلت داخل المركز الصحي لمنطقة هور رجب،

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مركز شرطة ابو دشير أحال الأوراق التحقيقية الخاصة بالحادثة وتدوين أقوال المدعية بالحق الشخصي زوجة المجنى عليه كمشتكية".

وأضاف البيان؛ أنه "لأهمية الحادث وغموضه تم تشكيل فريق عمل مختص والانتقال لمحل الحادث والمباشرة بالتحري وجمع المعلومات وتسجيل الكاميرات، حيث تبين وجود المدعية بالحق الشخصي داخل المركز الصحي وقت حدوث الجريمة كونها تعمل كموظفة تحليل فيه، وإنها كانت داخل غرفة مدير المركز ساعة وقوع الجريمة".

واشار الى انه "للشك الحاصل تم إصدار أمر قضائي بالقبض عليها ولدى التحقيق معها اعترفت صراحة بحدوث مشادة كلامية بين زوجها ومدير المركز قام على أثرها زوجها بسحب مسدسه الشخصي واطلق النار باتجاه مدير المركز وأصابه بإطلاقتين في جسده ثم قام الأخير بأخذ المسدس وأطلق النار على المجنى عليه أدت لوفاته فورا"، لافتا إلى أنه تم تدوين أقوال المتهمين وصدقت قضائيا وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات.

وإلى شمالي العاصمة؛ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات الفارغة ضمن منطقة حي البساتين في الشعب الجثة، مشيرا إلى أن الجثة بدت عليها طعنات سكين بمنطقة البطن.