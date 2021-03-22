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كشف تفاصيل وحصيلة النزاع العنيف في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-03-22T21:06:10+0000
كشف تفاصيل وحصيلة النزاع العنيف في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، عن تفاصيل النزاع العشائري العنيف الذي وقع في إحدى نواحي المحافظة واستمر لعدة ساعات مساء الاثنين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحصيلة النهائية للنزاع العشائري الذي وقع بناحية أور شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عشيرتي الزوامل وآل غزي بلغت قتيلين اثنين أحدهما عنصر في مديرية الاستخبارات، وإصابة 2 آخرين من طرفي النزاع بجروح". 

وأضاف، أن "الرصاص الطائش الذي أطلقه طرفي النزاع تسبب بإصابة 3 مواطنين أحدهم طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام". 

وتابع، أن" القوات الأمنية فرضت سيطرتها على مكان الحادث بعد طلبها تعزيزات من قيادة عمليات سومر"، مبينا  أنها "ما تزال تطارد المتورطين بالحادث".

وقال المصدر إن "سبب النزاع يعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين تمتد لسنين، وليس كما يشاع بسبب كرة القدم".

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