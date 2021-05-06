كشف تفاصيل صادمة عن حادث قضى فيه متقاعدان بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الخميس، بأن مجهولين قتلوا رجلا وزجته واحرقوهما داخل منزلهما في قضاء الخالص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مجهولين قتلوا مدير مدرسة ابتدائية وزوجته طعنا بالسكاكين داخل منزلهما في حي "الغربية" وسط الخالص، ومن ثم احرقوا المنزل ولاذوا بالفرار.

وبين ان فرق الدفاع المدني وقوات الامن وصلت الى مكان الحدث واخمدت الحريق وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة، مشيرة الى ان القوات الامنية استنفرت جهودها لمطاردة الجناة والقبض عليهم.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر امني في ديالى، وكالة شفق نيوز، بمصرع رجل وزوجته باندلاع حريق في منزلهما شمال بعقوبة، مبينا ان الرجل وزوجته كلاهما متقاعدان، وكانا داخل منزلهما في قضاء الخالص (15كم شمال بعقوبة) أثناء اندلاع الحريق، إلا أنهما لم يتمكنا من النجاة.

واشار الى أن فرق الاطفاء نجحت في اخماد الحريق وانتشال جثتيهما ونقلهما إلى دائرة الطب العدلي، مشيرا الى ان سبب اندلاع الحريق تماس كهربائي.