كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بغداد

شفق نيوز/ كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الأحد، عن تفاصيل جريمة قتل غامضة لرجل وجدت جثته داخل هيكل ضمن منطقة البياع جنوبي العاصمة.

وبحسب بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن لغموض الحادث ومجهولية هوية القاتل، أحيلت الأوراق التحقيقية الى مكتب البياع لمكافحة الإجرام، حيث تم على الفور ولأهمية الموضوع تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وتبين أنه ابن المجني عليه".

ووفق البيان، لدى إجراء التحقيق مع القاتل ومواجهته بالأدلة انهار واعترف صراحة بقتل والده وذلك لوجود مشكلات عائلية وخلافات فيما بينهم، حيث تم ضبط سلاح الجريمة الذي هو مسدس نوع (كولمبي) عيار (9 ملم)، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.