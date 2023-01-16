كشف تفاصيل جريمة قتل بشعة في الموصل: تواطؤ زوجة وابنة المجني عليه

شفق نيوز / كشفت قيادة شرطة نينوى، مساء الاثنين، تفاصيل جريمة قتل بشعة، بحق أحد المواطنين، وإلقاء القبض على الجناة خلال 24 ساعة من وقوعها.

وأوضحت القيادة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جريمة القتل التي ارتكبت بحق أحد المواطنين والذي تم قتله داخل داره في منطقة (حي الانتصار) في الجانب الايسر لمدينة الموصل خلال 24 ساعة من وقوعها".

وأضافت أن "الجريمة ارتكبت بالتواطؤ والاشتراك مع زوجته وابنته".

وأكدت "إلقاء القبض على المجرمين الجناة وهم كل من المجرم (ا ع ي ح) والمجرم (ي ت ع ح) اللذان قاما بقتله بواسطة الطعن بآلات حادة (سكين) استخدمها المجرمين وكذلك الخنق بواسطة الايدي".

وأشارت القيادة، إلى أن "اعترافات المتهمات زوجة وابنة المجنى عليه وبعد تدوينها ابتدائيا وقضائيا، تبين أنهما ليلة الحادث وأثناء نوم المجني عليه قامتا بفتح ابواب الدار وتسهيل دخول المجرمين لتنفيذ جريمتهم الدنيئة".

وبينت شرطة نينوى، أن "سبب اتفاقهم وإقدامهم على الجريمة هو التخلص من المجني عليه وجود مشكلات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق المادة 406 ق ع، وكذلك القبض على المجرمين في مناطق وأحياء (الانتصار وسومر) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".