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كشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال فاشلة لمسؤول رفيع في النجف

Category: أمـن

Date: 2022-03-10T18:13:16+0000
كشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال فاشلة لمسؤول رفيع في النجف

شفق نيوز / كشف مصدر أمني، مساء الخميس، عن تفاصيل جديدة بخصوص محاولة الاغتيال الفاشلة لمدير بلدية النجف، عمار شكر.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "محاولة الاغتيال جاءت إثر رفع تجاوز على أرض بلغت مساحتها 21 دونماً تابعة للبلدية في حي الحرفيين ضمن محافظة النجف، وقام أحد الأشخاص بالاستحواذ عليها وبيعها إلى شخص آخر".

وأضاف المصدر، أن "سعر الأرض المتجاوز عليها تقدر بثلاثة إلى أربعة مليارات دينار عراقي".

وكان هجوماً مسلحاً استهداف موكب مدير بلدية النجف من قبل مسلحين مجهولين، في وقت سابق من اليوم، ضمن شارع المطار.

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