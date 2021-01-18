كشف تفاصيل "تهريب" أشهر تاجر مخدرات من النجف

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة النجف، يوم الاثنين، عن تفاصيل "تهريب" أشهر تاجر مخدرات في المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية في النجف الأشرف اعتقلت قبل عدة أيام (دكتور) يعتبر أشهر تاجر مخدرات حيث عثر بحقيبته على 50 الف حبة مخدرة"، مبينا أن "ضغوطا وقعت بشكل كبير على الجهات التي اعتقلته، فتم لاحقا اخراجه بكفالة مالية كبيرة نتيجة هذه الضغوط بعد تغيير افادته من كونه تاجر مخدرات الى متعاطي لها".

وتابع، أن" التاجر وفور إخراجه من التوقيف تم تهريبه إلى تركيا ومن ثم أذربيجان ".

وبين المصدر، أن" محكمة جنايات النجف بصفتها التمييزية نقضت اليوم كافة قرارات محكمة التحقيق، ووجهت بإصدار أمر قبض واعتقال تاجر المخدرات، الا ان الأخير بات خارج العراق".