كشف تفاصيل اختطاف وقتل "راعي غنم" في نينوى

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة نينوى، يوم الجمعة، عن ملابسات جريمة اختطاف وقتل أحد المواطنين اثناء رعيه للأغنام، فيما أكدت القبض على الجناة.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجريمة كانت معقدة، كونها حدثت بمنطقة صحراوية نائية شبه خالية من السكان"، لافتة إلى أن "المتهمين قاموا بالاتصال بذوي المجني عليه بغية ابتزازهم والحصول على مبلغ مالي".

وبحسب البيان، فبعد إجراء الكشف والمخطط على محل الحادث ضمن منطقة قضاء البعاج غرب مدينة الموصل، وجمع الأدلة والمعلومات، تم التوصل الى هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم وهم أربعة متهمين.

ووفق شرطة نينوى، جاء باعترافات المتهمين، ابتدائياً وقضائياً أنهم قاموا باختطاف المجني عليه أثناء رعيه للأغنام بغية مساومة ذويه وابتزازهم للحصول على مبلغ (40 ألف دولار أمريكي) وبسبب عدم التوصل إلى اتفاق عن دفع المبلغ، قاموا بقتله ورمي جثته في وادي بمنطقة (گويليعة) التابعة لقضاء البعاج".

واتخذت الشرطة، الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وقررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.