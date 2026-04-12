كشف تفاصيل اجتماع أميركي - عراقي لمنع تكرار كمين مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

كشفت السفارة الأميركية في بغداد، يوم الأحد، عن تفاصيل اجتماع هو الخامس من نوعه للجنة التنسيقية العليا المشتركة مع العراق، لبحث سبل منع تكرار الكمين الذي وقع قرب مطار بغداد، وتعزيز التعاون الأمني ومنع هجمات الفصائل.

وذكرت السفارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع ناقش آليات منع وقوع هجمات تستهدف المنشآت الدبلوماسية الأميركية وموظفيها داخل العراق، إلى جانب قضايا أمنية أخرى ذات اهتمام مشترك".

وأعربت واشنطن، وفق البيان، عن تقديرها لالتزام الحكومة العراقية بإجراء تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين في الكمين الذي استهدف دبلوماسيين أميركيين قرب مطار بغداد الدولي في الثامن من نيسان/أبريل الجاري.

وتتطلع الولايات المتحدة، بحسب بيان السفارة، تطلعها إلى نتائج التحقيقات، في إطار تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.