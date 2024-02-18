كشف "التفاصيل الكاملة" لجريمة قتل أحد أقارب العامري في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، يوم الأحد، عن التفاصيل الكاملة، لجريمة قتل أحد أقارب رئيس تحالف "نبني" هادي العامري، في العاصمة بغداد، وعن طبيعة الخلاف الذي سبق ارتكاب الجريمة.

وبحسب مصدر تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن في تمام الساعة 1400 من ظهر اليوم، اغتيل شخصين أحدهم المدعو (ص.ع) من قبل جهة مجهولة تستقل عجلة نوع (جيب حمراء اللون)، في قضاء الراشدية قرية العنافصة ضمن العاصمة بغداد، نتيجة خلاف حول قطعة أرض.

ووفق المصدر، فإن الخلاف حول هذه الأرض (البستان) تعود لشخص يدعى (ح.م) من سكنة محافظة ديالى، وقام المدعو (ح. م) بعرض البستان للبيع إلى المدعو (ع.ن) بمبلغ قدره مليار دينار عراقي، وادعى الأخير أن هذا المبلغ غير متوفر لديه، لكنه استولى على البستان".

وبعد ذلك، قام المدعو (ص.ع) بالتدخل بصفة طرفٍ ثانٍ لأجل شراء البستان، علماً أن الأخير لديه عداوات مع أطراف عدة، بحسب المصدر، والذي أدى إلى اغتياله من قبل طرف مجهول الهوية.

وخلص المصدر إلى القول، إن "اتهام (س.ع) وأشقائه، بقتل صبري والشخص الذي كان معه، دفع أجهزة الأمن إلى مداهمة منزل المتهم، واعتقالهم جميعاً، وجرى حجزهم داخل فوج الشرطة الاتحادية".

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، بوقت سابق من اليوم الأحد، إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بقتل اثنين من أقارب رئيس تحالف "نبني" هادي العامري، في العاصمة بغداد.

وكان مصدر أمني، قد أفاد بوقت سابق من اليوم الأحد، بمقتل أحد أقارب العامري، نتيجة هجوم مسلح في قضاء الراشدية ضمن العاصمة بغداد.