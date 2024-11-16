كريستال في الصمون.. الأمن العراقي يرصد طرقاً مبتكرة لتجارة المخدرات (فيديو)

شفق نيوز/ كشف جهاز الامن الوطني العراقي، يوم السبت، عن طرق وصفها بأنها "مبتكرة" في تجارة المخدرات.

وقال في بيان، أرفقه بمقطع فيديو، ورد الى وكالة شفق نيوز، "في عملية نوعية تعكس يقظة واحترافية جهاز الأمن الوطني، نجحت مفارزنا في كشف مخطط مبتكر لتهريب المخدرات في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن تفاصيل العملية كشفت عن محاولة المتهمين استغلال رغيف الخبز (الصمون) لتمرير مادة الكريستال المخدرة، إلا أن الرصد الاستخباري الدقيق والمتابعة الميدانية المحكمة أدت إلى الإطاحة بهما متلبسين.