كركوك.. القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات

شفق نيوز/ أفادت شرطة كركوك، يوم الثلاثاء، بإلقاء تقبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات.

وقال مصدر في شرطة كركوك، لوكالة شفق نيوز، "بناء على معلومات وقرارات قضائية، تمكنت قوة مشتركة من مديرية شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك وقوة من مديرية شرطة كركوك / الفوج التكتيكي من القبض على متهمين اثنين من تجار المواد المخدرة قادمين من مدينة اربيل في ناحية التون كوبري".

وأشار الى "ضبط نصف كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة وتم عرض المتهمين للقضاء لنيل الجزاء العادل".