كركوك.. 8 مقامرين يخسرون حريتهم على يد القوات الأمنية

شفق نيوز / افاد مصدر امني، يوم الخميس، باعتقال 8 أشخاص يمارسون لعبة القمار داخل احدى القاعات وخلال شهر رمضان وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة من الأمن السياحي وبالتنسيق مع الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة داخل احدى القاعات في كركوك يمارسون لعبة القمار".

وأضاف المصدر أنه "وفق المعلومات الاستخبارية التي وردت جرى تشكيل فريق عمل ومداهمة احدى القاعات وسط كركوك وتمكنت القوة من اعتقال مجموعة مؤلفة من ثمان أشخاص وضبط الأموال مع الأشخاص بتهمة ممارسة لعبة القمار الممنوعة قانوناً".

وأكد المصدر أن "القوة نقلت المحتجزين لمقر الشرطة وفتحت تحقيقا معهم".